Ликвидирующие последствия ЧП в Огайо рабочие отравились из-за отсутствия защиты — СМИ
14:12 02.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Принимавшие участие в ликвидации последствий схода с рельсов поезда с химикатами в американском штате Огайо рабочие сталкиваются с ухудшением самочувствия из-за нехватки защитного снаряжения. Об этом сообщила в среду газета «Нью-Йорк пост» со ссылкой на заявления представителей профсоюзов сотрудников железных дорог США.
Как сообщает издание, рабочие обратились в профсоюзы с жалобами на мигрень и тошноту. Данные симптомы проявились у железнодорожников, участвовавших в работах по очистке места крушения поезда с токсичными химикатами транспортной компании Norfolk Southern («Норфолк саузерн»). Представители профессиональных объединений работников железных дорог направили министру транспорта США Питу Буттеджаджу письмо с призывом принять меры для повышения мер безопасности на месте аварии.
«Я получил сообщения о том, что Norfolk Southern не предлагала и не предоставляла работникам соответствующие средства индивидуальной защиты, такие как респираторы, предназначенные для безопасной работы с винилхлоридом, средства защиты глаз и костюмы химической защиты. Это отсутствие заботы о безопасности и благополучии рабочих, опять же, является основным принципом бизнес-модели компании по сокращению затрат», — говорится в обращении от имени представителя одного из профсоюзов.
Представители Norfolk Southern отрицают обвинения и сообщают о том, что работники были обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.
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