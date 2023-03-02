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В Москве выявили 2 788 случаев заражения коронавирусом за сутки

14:00 02.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 788 против 3 413 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 424 558 случаев заражения.

Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 11 против 12 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 48 228 смертей. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 2 244, до 3 225 857.

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