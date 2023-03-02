На Украине объявили воздушную тревогу в регионах, граничащих с Брянской областью
13:32 02.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Воздушная тревога объявлена в четверг в Сумской и Черниговской областях Украины, которые граничат с Брянской областью. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Воздушная тревога была объявлена в двух регионах одновременно в 12:35 мск. Через шесть минут воздушную тревогу также объявили в Полтавской области.
В четверг утром украинские диверсанты проникли в приграничный район Брянской области. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, ведутся мероприятия по уничтожению нарушивших госграницу вооруженных украинских националистов.
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