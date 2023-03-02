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На Украине объявили воздушную тревогу в регионах, граничащих с Брянской областью

13:32 02.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушная тревога объявлена в четверг в Сумской и Черниговской областях Украины, которые граничат с Брянской областью. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Воздушная тревога была объявлена в двух регионах одновременно в 12:35 мск. Через шесть минут воздушную тревогу также объявили в Полтавской области.

В четверг утром украинские диверсанты проникли в приграничный район Брянской области. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, ведутся мероприятия по уничтожению нарушивших госграницу вооруженных украинских националистов.

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