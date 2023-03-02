Песков назвал атакой террористов действия украинских боевиков в Брянской области
14:32 02.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действия украинских боевиков в Брянской области являются террористической атакой, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Речь идет об атаке террористов. Сейчас принимаются меры для уничтожения этих террористов», — сказал представитель Кремля.
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