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НОВОСТИ

Песков назвал атакой террористов действия украинских боевиков в Брянской области

14:32 02.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия украинских боевиков в Брянской области являются террористической атакой, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идет об атаке террористов. Сейчас принимаются меры для уничтожения этих террористов», — сказал представитель Кремля.

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