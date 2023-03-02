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НОВОСТИ

Россия и Китай не согласились по двум пунктам по Украине итогового документа глав МИД G20

15:32 02.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры иностранных дел Группы 20 (G20) по итогам встречи в Нью-Дели согласились по всем пунктам итогового документа, кроме двух, касающихся Украины. Их не поддержали главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Цинь Ган, следует из опубликованного в четверг по результатам встречи резюме председателя и итогового документа.

«Все министры иностранных дел G20 согласились с пунктами 1, 2 и пунктами с 5 по 24», — указывается в документе.

«Пункты 3 и 4 этого документа, взятые из Декларации лидеров G20 на Бали (15-16 ноября 2022 года), были согласованы всеми странами-членами, за исключением России и Китая», — отмечается в резюме председателя.

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