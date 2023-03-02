У украинских неонацистов и их хозяев ничего не получится, «мы их дожмем», пообещал Путин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что хозяева украинских неонацистов не обратят внимание на атаку диверсантов, совершенную в четверг в приграничном районе Брянской области.

«Уверен, что о сегодняшнем преступлении эти самые хозяева [украинских неонацистов] не вспомнят. Никто даже не обратит на это внимание», — сказал глава государства.

При этом, говоря о ситуации в целом, он подчеркнул: «Ничего у них не получится, мы их дожмем».