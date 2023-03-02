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НОВОСТИ

РФ глубоко озабочена информацией о якобы поставках сербских боеприпасов Киеву — МИД

16:12 02.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия внимательно следит за информацией СМИ о якобы поставках сербских боеприпасов Киеву, Москва глубоко озабочена поступающей информацией, реакция должна опираться на факты. Об этом говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на соответствующий вопрос СМИ.

«Внимательно следим за данным сюжетом, обратили внимание на состоявшуюся на днях дискуссию вокруг этой тематики в Народной скупщине (парламенте) Сербии. Поступающая информация, разумеется, вызывает у нас самую глубокую озабоченность. Это слишком серьезный вопрос, в том числе с точки зрения российско-сербских отношений, чтобы уже сейчас реагировать по существу — необходимо опираться на факты», — говорится в ответе, опубликованном на сайте МИД РФ в четверг.

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