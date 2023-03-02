Взрыв в Тульской области мог произойти из-за падения беспилотника
16:32 02.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Падение беспилотного летального аппарата (БПЛА) рассматривается в качестве одной из возможных причин взрыва, который произошел утром в четверг в Киреевском районе Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперативного штаба, которое провел губернатор Алексей Дюмин.
«На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Одной из версий происшествия является падение БПЛА», — говорится в сообщении.
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