Взрыв в Тульской области мог произойти из-за падения беспилотника

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Падение беспилотного летального аппарата (БПЛА) рассматривается в качестве одной из возможных причин взрыва, который произошел утром в четверг в Киреевском районе Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперативного штаба, которое провел губернатор Алексей Дюмин.

«На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Одной из версий происшествия является падение БПЛА», — говорится в сообщении.