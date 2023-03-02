Госдолг Украины в январе вырос более чем на $5 млрд, превысив $116 млрд — Минфин
17:00 02.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем государственного и гарантированного государством долга Украины вырос в январе более чем на 5 млрд долларов, превысив 116 млрд долларов. Об этом сообщили в четверг в Министерстве финансов Украины.
По данным ведомства, в январе 2023 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась на 185,35 млрд гривен, или на 5,06 млрд долларов. По состоянию на 31 января 2023 года она составляла 4 258,20 млрд гривен, или 116,44 млрд долларов.
При этом 64,95% долга приходится на нерезидентов, 35,05% — на резидентов Украины. По итогам 2022 года государственный долг Украины увеличился на 13,7% (13,42 млрд долларов) и составил на 31 декабря 111,38 млрд долларов.
По данным комитета Верховной рады по финансам, в бюджете на 2023 год предусмотрено увеличение предельного объема госдолга до 172,7 млрд долларов, что составляет 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП на следующий год. Государственный бюджет Украины на 2023 год предусматривает дефицит в размере 38 млрд долларов.
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