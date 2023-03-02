Апелляционный суд Тбилиси отказал Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции об отказе экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в освобождении из заключения по состоянию здоровья. Об этом в четверг написала соратница Саакашвили Екатерина Херхеулидзе в соцсети.

«Апелляционный суд заочно рассмотрел дело Михаила Саакашвили [об освобождении по состоянию здоровья] и оставил в силе решение суда первой инстанции», — написала Херхеулидзе.