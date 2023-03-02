Сбер в 2022 году инвестировал в Сибирь более 800 миллиардов рублей

17:38

В этом году Сбер заключил на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) 14 соглашений о реализации инвестиционных проектов на общую сумму 150 млрд руб. Это рекорд для банка, и все эти проекты будут реализовываться в Сибири. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на пленарном заседании КЭФ.

Сбер активно работает в макрорегионе: только в 2022 году банк проинвестировал в Сибирь более 800 млрд руб., рассказал Александр Ведяхин. В частности, Сбер профинансировал в Сибири такие крупные проекты, как развитие инфраструктуры горнолыжного курорта Шерегеш на 14 млрд руб. и гостиничного комплекса в Белокурихе на 5,6 млрд, приобретение техники для крупных добывающих компаний более чем на 11 млрд, строительство инфраструктуры для развития животноводства на юге Красноярского края на 2,7 млрд, реконструкция аэропорта Толмачево в Новосибирске на 14 млрд. Благодаря Сберу было закуплено более 200 новых автобусов для Красноярска. Кроме того, в Красноярске и на Кузбассе Сбер развернул систему «Безопасный город», запустил пилотный проект по дистанционному мониторингу хронических больных, помогает организациям бюджетной сферы в переходе на российское офисное программное обеспечение. Благодаря Сберу миллионы сибиряков улучшили свои жилищные условия: банк профинансировал в 2022 году жилищное строительство на 135 млрд руб. и на 320 млрд выдал ипотечных кредитов.

Весь 2022 год Сбер оказывал большую финансовую и нефинансовую поддержку бизнесу по всей стране, продолжил Александр Ведяхин. Банк является основным оператором господдержки. На конец 2022 года ею воспользовалось более 100 тыс. клиентов из сферы малого и среднего предпринимательства (МСП), а портфель кредитов МСП с господдержкой превысил 1 трлн руб. Только в Сибирском банке Сбербанка почти 9 тыс. клиентов МСП за прошлый год воспользовались инструментами господдержки, портфель кредитов МСП с господдержкой составил почти 46 млрд руб., а общий портфель кредитов МСП – 132 млрд.

Чтобы процесс получения господдержки был для предпринимателей комфортным, Сбер продолжает развивать «Конструктор госпрограмм»: за прошлый год через сервис было реализовано 13 тыс. сделок на сумму более 105 млрд руб., что втрое больше показателя 2021 года, сообщил Александр Ведяхин.

Но впереди еще много работы, предупредил он: масштабное импортозамещение, с необходимостью которого столкнулось большинство отраслей, а также крупные инфраструктурные проекты требуют больших денег. Только в машиностроении потребность в замещении продукции из недружественных стран составляет, по оценкам Сбера, около 1 трлн руб. Необходимые средства могут предоставить бизнесу банки, но нужно снять ряд барьеров, которые сдерживают развитие экономики. Например, важно унифицировать требования госпрограмм поддержки бизнеса, совершенствовать нефинансовую отчетность и т.д.

«Несмотря на кризис, за 2022 год Сбер не только не сократил, а даже увеличил кредитование российской экономики: наш корпоративный кредитный портфель за год вырос по РПБУ на 12,4% – до 18,8 трлн руб., – отметил Александр Ведяхин. – В один только сибирский регион за прошлый год мы инвестировали более 800 млрд руб., что на 10% больше, чем годом ранее. Мы сохранили лидерство на российском рынке корпоративных кредитов с долей более 32%, а долю в кредитовании МСП увеличили с 41 до 46%. Мы помогали и продолжаем помогать нашим клиентам в перестройке логистических цепочек, выходе на новые рынки, оптимизации бизнес-процессов. Цифровую трансформацию со Сбером уже прошли более 500 компаний крупного и среднего бизнеса, а к концу 2023 года мы планируем удвоить этот показатель».