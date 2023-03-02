Число погибших в результате действий диверсантов в Брянской области выросло до двух
17:43 02.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество погибших в результате действий диверсионной группы, проникшей в четверг на территорию Брянской области, выросло до двух. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«По уточненной информации, в результате действий ДРГ в селе Любечане Климовского района количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек. Погиб мужчина 1966 года рождения. Оперативные службы проводят необходимые мероприятия», — написал он в соцсети.
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