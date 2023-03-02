Глава МИД Эстонии знает, как обеспечить безопасность Украины

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полноправное членство Киева в НАТО или передача ему ядерного оружия выступают в качестве единственно возможных гарантий безопасности для Украины. Такое мнение высказал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью журналу «Ньюсуик», опубликованном в четверг.

«Честно говоря, единственной гарантией [безопасности для Украины], кроме НАТО, была бы передача Украине ядерного оружия», — сказал он.