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НОВОСТИ

Глава МИД Эстонии знает, как обеспечить безопасность Украины

19:15 02.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полноправное членство Киева в НАТО или передача ему ядерного оружия выступают в качестве единственно возможных гарантий безопасности для Украины. Такое мнение высказал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью журналу «Ньюсуик», опубликованном в четверг.

«Честно говоря, единственной гарантией [безопасности для Украины], кроме НАТО, была бы передача Украине ядерного оружия», — сказал он.

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