Мы на грани того, что будет обсуждаться тема отправки на Украину европейских солдат – Правительство Венгрии
20:00 02.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Уже 35 стран направляют оружие на поле боя. Не будет преувеличением сказать, что этот путь ведет к мировой войне», — заявил он в видеообращении на своей странице в соцсети.
Домотор отметил, что речь идет не о легком защитном снаряжении, а о тяжелых наступательных вооружениях и военной технике. «Семнадцать стран предложили танки», — уточнил представитель правительства. «Вот так Европа дрейфует в сторону войны», — сказал он, напомнив, что вооружения на Украину вместе с европейцами поставляют некоторые другие страны, в том числе США и Австралия.«Мы на грани того, что на повестку дня будет поставлен вопрос об отправке [на Украину] европейских солдат», — предупредил заместитель главы ведомства премьера.
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