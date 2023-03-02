Мы на грани того, что будет обсуждаться тема отправки на Украину европейских солдат – Правительство Венгрии

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уже 35 государств, по подсчетам венгерского правительства, направляют вооружения на Украину, 17 из них предложили танки, сообщил в четверг заместитель руководителя ведомства премьер-министра Венгрии Чаба Домотор.

«Уже 35 стран направляют оружие на поле боя. Не будет преувеличением сказать, что этот путь ведет к мировой войне», — заявил он в видеообращении на своей странице в соцсети.

Домотор отметил, что речь идет не о легком защитном снаряжении, а о тяжелых наступательных вооружениях и военной технике. «Семнадцать стран предложили танки», — уточнил представитель правительства. «Вот так Европа дрейфует в сторону войны», — сказал он, напомнив, что вооружения на Украину вместе с европейцами поставляют некоторые другие страны, в том числе США и Австралия.

«Мы на грани того, что на повестку дня будет поставлен вопрос об отправке [на Украину] европейских солдат», — предупредил заместитель главы ведомства премьера.