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НОВОСТИ

Проверить данные об украинских диверсантах в Брянской области ООН не может - Дюжаррик

21:00 02.03.2023

ООН не может проверить данные об украинских диверсантах в Брянской области, заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Мы видели обвинения, комментарии с обеих сторон — российской и украинской. Мы не можем проверить любые из этих данных», — сказал Дюжаррик в четверг на брифинге.

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