Проверить данные об украинских диверсантах в Брянской области ООН не может - Дюжаррик

21:00

ООН не может проверить данные об украинских диверсантах в Брянской области, заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Мы видели обвинения, комментарии с обеих сторон — российской и украинской. Мы не можем проверить любые из этих данных», — сказал Дюжаррик в четверг на брифинге.