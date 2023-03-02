Проверить данные об украинских диверсантах в Брянской области ООН не может - Дюжаррик
21:00 02.03.2023
«Мы видели обвинения, комментарии с обеих сторон — российской и украинской. Мы не можем проверить любые из этих данных», — сказал Дюжаррик в четверг на брифинге.
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