Идея о передаче данных Украине для ударов по РФ абсурдна - Пентагон

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Соединенных Штатов категорически отрицает, что США предоставляли разведывательные данные украинским властям для нанесения ударов по российской территории. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

«Что касается вопроса об Украине и предполагаемых ударах беспилотников, о которых сообщали СМИ, то есть несколько моментов. Я могу со всей уверенностью заявить, что идея о том, что мы предоставляем Украине разведданные или информацию для нанесения ударов по объектам на территории России, является абсурдом. Мы не находимся в состоянии войны с Россией, и мы не стремимся к войне с Россией. Наше внимание сосредоточено исключительно на поддержке Украины, чтобы она могла защищать себя. И это то, что мы будем продолжать делать», — сказал генерал, отвечая на вопрос о вылазке украинских диверсантов в РФ.