В небе над Коломной мог взорваться беспилотник, его обломки ищут

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв в подмосковной Коломне был в воздухе, речь может идти о беспилотнике, его обломки еще не обнаружены. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в правоохранительных органах.

«Взрыв произошел в воздухе. С большой вероятностью, речь идет о беспилотнике. Но пока сказать точно нельзя, поскольку обломки найти не могут», — сказал собеседник агентства.