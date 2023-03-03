В небе над Коломной мог взорваться беспилотник, его обломки ищут
09:00 03.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв в подмосковной Коломне был в воздухе, речь может идти о беспилотнике, его обломки еще не обнаружены. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в правоохранительных органах.
«Взрыв произошел в воздухе. С большой вероятностью, речь идет о беспилотнике. Но пока сказать точно нельзя, поскольку обломки найти не могут», — сказал собеседник агентства.
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