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США не будут извиняться за краткую беседу Блинкена с Лавровым — Госдеп

09:05 03.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США считают, что им не за что извиняться из-за состоявшегося в Нью-Дели краткого разговора госсекретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

В ходе брифинга журналисты интересовались, затрагивалась ли тема Украины и если да, почему Блинкен стал говорить о ней, если Белый дом постоянно заявляет, что переговоры по урегулированию могут вестись только с участием Киева. «Блинкен говорил исключительно о 10 пунктах предложения президента [Украины Владимира] Зеленского», — сказал он.

Журналисты также интересовались, действительно ли о встрече запросил Блинкен, и почему он решил провести такие контакты именно сейчас и означает ли это какие-то изменения в ситуации и подходах Вашингтона к отношениям с Москвой. «Я знаю, что русские придают этому большое значение. Но это была непродолжительная встреча. Нам не за что извиняться», — сказал в ответ Прайс.

Краткий разговор Блинкена и Лаврова состоялся на полях мероприятия G20 в Индии. По информации Госдепартамента, он продолжался около восьми минут. Блинкен поднял темы приостановки участия России в ДСНВ, необходимости завершения конфликта на Украине и вопрос об обмене заключенными.

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