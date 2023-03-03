Исключение РФ из G20 противоречило бы принципу многосторонних отношений — Боррель
10:00 03.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исключение России из Группы двадцати (G20) не соответствовало бы принципу многосторонних отношений. Такое мнение выразил в пятницу глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая в Нью-Дели на международной политологической конференции «Раисина диалог».
«Вы не можете говорить о том, что хотите продвигать принцип многостороннего сотрудничества, и затем просить о том, чтобы Россия вышла из состава G20. Довольно-таки противоречиво, разве нет?» — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли приостановить членство РФ в «двадцатке» и продолжать после этого «решать текущие проблемы мира».
Боррель в связи с этим напомнил о необходимости «слушать других».
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