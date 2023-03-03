Российская промышленность показывает оптимизм - СМИ

11:00 Источник: РБК

Через год после начала спецоперации на Украине и жестких западных санкций российская промышленность в целом настроена позитивно: индекс промышленного оптимизма и ожидания спроса находятся на максимуме за 12 месяцев. Такие результаты показали опросы руководителей предприятий, которые ежемесячно проводит Институт экономической политики (ИЭП) имени Егора Гайдара.

Рост деловой активности в России видят как зарубежные наблюдатели, так и официальная статистика. В частности, в феврале индекс менеджеров по закупкам (PMI) от S&P Global, отражающий активность в обрабатывающем секторе России, вырос до 53,6 пункта с 52,6 в январе. Это максимум с 2017 года. Рост предпринимательской уверенности в ключевых отраслях — добывающем и обрабатывающем секторах — зафиксировал и Росстат. РБК