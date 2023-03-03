0
0
62
НОВОСТИ

Российская промышленность показывает оптимизм - СМИ

11:00 03.03.2023 Источник: РБК

Через год после начала спецоперации на Украине и жестких западных санкций российская промышленность в целом настроена позитивно: индекс промышленного оптимизма и ожидания спроса находятся на максимуме за 12 месяцев. Такие результаты показали опросы руководителей предприятий, которые ежемесячно проводит Институт экономической политики (ИЭП) имени Егора Гайдара.

Рост деловой активности в России видят как зарубежные наблюдатели, так и официальная статистика. В частности, в феврале индекс менеджеров по закупкам (PMI) от S&P Global, отражающий активность в обрабатывающем секторе России, вырос до 53,6 пункта с 52,6 в январе. Это максимум с 2017 года. Рост предпринимательской уверенности в ключевых отраслях — добывающем и обрабатывающем секторах — зафиксировал и Росстат.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 03.03.2023
Евросоюз уже обучил 10 тыс. украинских военных — командующий тренировочной миссией
0
66
22:15 02.03.2023
Идея о передаче данных Украине для ударов по РФ абсурдна - Пентагон
0
193
21:00 02.03.2023
Проверить данные об украинских диверсантах в Брянской области ООН не может - Дюжаррик
0
203
20:00 02.03.2023
Мы на грани того, что будет обсуждаться тема отправки на Украину европейских солдат – Правительство Венгрии
0
222
19:15 02.03.2023
Глава МИД Эстонии знает, как обеспечить безопасность Украины
0
228
12:05 02.03.2023
Один человек погиб, один ранен после атаки украинских диверсантов в Брянской области
0
306
10:00 02.03.2023
В РФ разрабатывают новый вид военных операций для защиты от агрессии США — журнал МО
0
315
09:20 02.03.2023
Военнослужащие ВСУ в Артемовске устроили перестрелку между своими подразделениями
0
324
22:40 01.03.2023
ЕК разработала проект перевода экономики ЕС на "военные рельсы" - Der Spiegel
0
416
21:20 01.03.2023
РФ применяет в СВО на Украине лишь часть своего военного потенциала — Пентагон
0
433

Возврат к списку