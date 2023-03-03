G20 будет парализована, если ее страны будут обсуждать только Украину — глава МИД Мексики
10:20 03.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Работа Группы двадцати (G20) будет парализована, если страны объединения будут обсуждать только ситуацию на Украине. Об этом заявил в пятницу глава МИД Мексики Марсело Эбрард, выступая на международном форуме «Раисина диалог» в ходе дискуссии на тему «Преобразование G20 в меняющемся мире».
«Мы должны продвигаться по другим вопросам. Иначе мы [Группа двадцати] будем парализованы, как и Совет Безопасности ООН», — сказал он.
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