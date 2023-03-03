В Херсонской области задержан гражданин Украины, пересылавший данные о расположении сил РФ
10:32 03.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гражданина Украины задержали в Херсонской области, который пересылал украинским силовикам данные о расположении войск РФ. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Херсонской области в пятницу.
«Сотрудники полиции вместе с коллегами из других силовых ведомств в ходе мониторинга сети интернет обратили внимание на активного пользователя социальных сетей, который регулярно публиковал комментарии экстремистского содержания и пересылал видеозаписи с казнью пленных российских солдат, а также грозил совершать противоправные действия. Правоохранители установили его местонахождение и задержали в одном из поселков Новотроицкого района. Им оказался 22-летний гражданин Украины. Изучив его деятельность, офицеры выяснили, что он переслал сведения о местонахождении военнослужащих России своему знакомому, который ранее вышел с ним на связь и пообещал деньги за такие данные. За каждую координату „куратор“ пообещал по 300 гривен (около 8 долларов США), но, получив данные о 5 „точках“, вознаграждение не отправил», — говорится в сообщении регионального главка.
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