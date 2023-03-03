Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Федяевым пристыковался к МКС — НАСА
10:32 03.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пилотируемый корабль Crew Dragon («Крю дрэгон») американской компании SpaceX («Спейс-экс») с экипажем миссии Crew-6 на борту пристыковался в пятницу к Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).
В состав экипажа корабля входят космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, астронавты НАСА Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан ан-Неяди. Стыковка Crew Dragon с узловым модулем Harmony («Хармони») американского сегмента МКС была осуществлена в автоматическом режиме в 01:43 по времени восточного побережья США (09:43 мск). Примерно через полтора часа четыре члена экипажа смогут перейти на борт станции.
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