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Собянин рассказал как программа "Мой район" развивает Отрадное, Южное и Северное Медведково

09:52 03.03.2023

Московские районы Отрадное, Северное и Южное Медведково серьезно изменились за 12 лет в результате выполнения многих городских программ развития, отметил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. "Эта работа носит системный характер - в рамках программы "Мой район", - отметил градоначальник.

Например, было запущено пассажирское движение по Московскому центральному кольцу со станциями "Владыкино" и "Окружная", а последняя стала крупным транспортно-пересадочным узлом – с пересадками на Люблинско-Дмитровскую линию метро и МЦД-1. В эксплуатацию введен основной участок Московского скоростного диаметра, который дал множество новых вариантов быстрых и удобных поездок по городу.

Были запущены примерно 20 новых маршрутов городского транспорта, благодаря которым добираться до поликлиник или центров соцобслуживания стало проще. Установили более 30 современных остановочных павильонов.

Удалось сформировать один из красивейших парков столицы – Парк Яуза.

По словам мэра, в 2023 году в работу возьмут еще два пойменных участка Яузы – вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. "А также пространство в пойме Чермянки вдоль Сельскохозяйственной улицы и в пойме реки Яузы в парке "Ростокинский акведук", - отметил мэр.

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