Урбанисты, проектировщики, девелоперы и эксперты обсудили в Москве перспективы развития строительной отрасли

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В первый день деловой программы конференции "Строительная отрасль: планы и перспективы", открывшейся в Москве, представители федерального и городского стройкомплексов, девелоперы, проектировщики, убранисты, социологи и депутаты Государственной думы РФ обсудили состояние рынка недвижимости, а также перспективы территориального развития России.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёва, московский строительный комплекс в 2023 году сохранит высокие темпы и объемы возведения недвижимости: "Строительство – главный драйвер роста экономики, который имеет огромный мультипликативный эффект. Непрерывная работа стройки – это и гарантированная загрузка предприятий стройиндустрии, и миллионы рабочих мест как в Москве, так и по всей стране. Несмотря ни на какие трудности, строительная отрасль России демонстрирует высокие, порой даже рекордные показатели. Мы считаем, что в этом году сохраним заданную планку, хотя это будет и непростая задача".

Как считает директор Департамента комплексного развития территорий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Мария Синичич, что выполнение стратегии развития строительной отрасли позволит преодолеть внешнее влияние и совершить рывок в градостроительстве.

"Утвержденная в конце прошлого года стратегия ставит перед нами колоссальные по масштабу и сложности задачи, но именно следование этому документу даст толчок в развитии не только самой строительной отрасли, но и всей экономике страны", - отметила Синичич.

Зампредседателя Комитета по экономической политике Госдумы РФ Артем Кирьянов отметил, что строительная отрасль требует внимания не только правительства: "Строительная отрасль России показала высокий уровень устойчивости. Вместе с тем нельзя не признать, что в этой сфере существует ряд вопросов, требующих внимания не только правительства, но и законодателей. Одной их таких мер должно стать продление программ льготного ипотечного кредитования и после 2024 года".

Стратегическим партнером представительной конференции, которая проходит в Москве 2-3 марта, выступил ГК "Мосинжпроект", генеральным партнером – ГБУ "ГлавАПУ", официальным партнером – ГАУ "Институт Генплана Москвы".