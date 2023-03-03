РФ не будет полагаться на Запад в энергетике и не даст ему «взрывать газопроводы» — Лавров
11:20 03.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в своей энергетической политике больше не будет полагаться на западные страны и не позволит Западу снова «взрывать газопроводы». Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на международной политологической конференции «Диалог Райсина».
«Война, которую мы пытаемся остановить и которая была начата Западом против нас с использованием украинцев, конечно, повлияла на политику России, включая энергетическую политику. <…> Что изменилось — мы больше не будем полагаться на каких-либо партнеров с Запада. Мы не позволим им снова взрывать газопроводы», — подчеркнул Лавров.
Министр напомнил, что когда Россия попросила о расследовании взрывов на «Северных потоках», «запрос был сразу отклонен». «Американцы назвали это „нонсенсом“, и, когда Сеймур Херш опубликовал свои находки, вы видели, какая была реакция у европейцев и американцев, — добавил глава российской дипломатии. — Германия была унижена физически, морально и в любом другом понимании».
Он отметил, что все действия США сегодня имеют целью сделать из Европы «подчиненного игрока» для Вашингтона.
«Энергетическая политика России будет ориентироваться на надежных, заслуживающих доверия партнеров. Индия и Китай, безусловно, среди них», — резюмировал Лавров.
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