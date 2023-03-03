Россия поставила Пакистану 50 тыс. тонн пшеницы
11:32 03.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
РФ поставила Пакистану 50 тыс. метрических тонн пшеницы, она будет направлена в пакистанские регионы, пострадавшие от разрушительных наводнений в 2022 году. Об этом сообщает в пятницу газета «Экспресс трибюн».
«Судно MV Leela Chennai прибыло в порт Гвадар с 50 тыс. метрическими тоннами российской пшеницы. Это первое из девяти судов, зафрахтованных для доставки в Пакистан зерна из России. Пропускная способность порта Гвадар, крупнейшего логистического центра на пакистанском побережье, увеличена в связи с большими поставками российской пшеницы», — цитирует издание главу администрации порта Пасанда Хана Буледи.
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