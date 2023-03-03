В России выявили 14 516 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 14 516, летальных исходов из-за ковида — на 40. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 14 096 случаев заражения и 39 смертей, всего с начала пандемии — 22 314 520 и 396 216 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 11 512 против 13 937 днем ранее, до 21 656 858.