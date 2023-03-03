В России выявили 14 516 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 03.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 14 516, летальных исходов из-за ковида — на 40. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 14 096 случаев заражения и 39 смертей, всего с начала пандемии — 22 314 520 и 396 216 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 11 512 против 13 937 днем ранее, до 21 656 858.
Новости
- 12:32 03.03.2023
- Собянин: Время ожидания поездов на станциях БКЛ метро сокращено почти вдвое
- 12:32 03.03.2023
- Отмена ЕГЭ не обсуждается из-за перехода на новую систему образования — Рособрнадзор
- 12:20 03.03.2023
- ФСБ РФ опубликовало видео с расстрелянными украинской ДРГ жителями Брянщины
- 12:18 03.03.2023
- Россияне отложили на пенсию от СберНПРФ 2,4 миллиарда рублей в 2022 году
- 12:05 03.03.2023
- Пригожин призвал Зеленского дать воюющим в ВСУ "старикам и детям" покинуть Артемовск
- 11:32 03.03.2023
- Россия поставила Пакистану 50 тыс. тонн пшеницы
- 11:20 03.03.2023
- РФ не будет полагаться на Запад в энергетике и не даст ему «взрывать газопроводы» — Лавров
- 11:05 03.03.2023
- В нападении на Брянскую область участвовали две украинские диверсионные группы — власти
- 11:00 03.03.2023
- Российская промышленность показывает оптимизм - СМИ
- 10:32 03.03.2023
- Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Федяевым пристыковался к МКС — НАСА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать