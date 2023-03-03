Пригожин призвал Зеленского дать воюющим в ВСУ "старикам и детям" покинуть Артемовск
12:05 03.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом предоставить старикам и детям возможность покинуть Артемовск.
«Я обращаюсь к президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому <…>. Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим все больше стариков и детей. Они бьются, но жизнь их под Бахмутом (украинское название Артемовска — прим. ТАСС) коротка — день, два. Дайте возможность им покинуть город», — сказал Пригожин в видеообращении, которое опубликовала в пятницу его пресс-служба.
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