Пригожин призвал Зеленского дать воюющим в ВСУ "старикам и детям" покинуть Артемовск

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом предоставить старикам и детям возможность покинуть Артемовск.

«Я обращаюсь к президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому <…>. Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим все больше стариков и детей. Они бьются, но жизнь их под Бахмутом (украинское название Артемовска — прим. ТАСС) коротка — день, два. Дайте возможность им покинуть город», — сказал Пригожин в видеообращении, которое опубликовала в пятницу его пресс-служба.