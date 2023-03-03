ФСБ РФ опубликовало видео с расстрелянными украинской ДРГ жителями Брянщины

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Видео с последствиями нападения на Брянскую область украинской диверсионно-разведывательной группы опубликовано в пятницу ФСБ России.

На видео запечатлены расстрелянные «Жигули» пятой модели и «Ниву. Внутри них — убитые водители в гражданской одежде. Далее демонстрируются мины-ловушки, установленные на дереве. Судя по маркировке, мины были произведены в Германии. Также на видео показан оставленный националистами стреляный тубус от гранатомета иностранного производства.

В опубликованном ранее ДРГ видео украинские националисты утверждали, что не воюют против населения России.