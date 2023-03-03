Отмена ЕГЭ не обсуждается из-за перехода на новую систему образования — Рособрнадзор

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отмена единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с отказом от Болонской системы высшего образования в России не обсуждается, сообщил журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев в пятницу.

«Не обсуждается отмена ЕГЭ, потому что речь шла о высшем образовании, изменениях в системе высшего образования. Все привыкли путать Болонскую систему с единым государственным экзаменом», — сказал он в кулуарах Госдумы.