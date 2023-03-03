Россияне отложили на пенсию от СберНПРФ 2,4 миллиарда рублей в 2022 году
12:18 03.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В прошлом году сотрудники предприятий России совместно со своими работодателями отложили на негосударственную пенсию с помощью корпоративной пенсионной программы (КПП) СберНПФ 2,4 млрд рублей. Такого результата удалось достичь благодаря сохранившемуся спросу со стороны российского бизнеса к КПП.
В лидерах по объемам пенсионных вложений – финансовые компании, на втором месте – предприятия энергетической отрасли, на третьем – промышленность.
Наибольший интерес к КПП СберНПФ в прошлом году проявили производители оборудования, медтехники, упаковки и автозапчастей, компании пищевой и химической промышленности. Эти предприятия оформили 45% договоров.
83% договоров заключили компании малого и среднего бизнеса, 17% – крупный бизнес. Среди регионов в топ-3 вошли Москва (24%), Санкт-Петербург и Московская область (по 12%).
В 2022 году СберНПФ представил КПП «Умный социальный пакет», с которым сотрудники могут копить не только на пенсию, но и на первый взнос по ипотеке, образование детей или лечение критических заболеваний. Этот инновационный продукт способствовал росту интереса предпринимателей к корпоративным пенсионным программам.
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