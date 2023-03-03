В Москве выявили 2 427 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 427 против 2 788 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 426 985 случаев заражения.

Число умерших за сутки возросло на 12 против 11 днем ранее, до 48 240. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 722, до 3 227 579.