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В Москве выявили 2 427 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:00 03.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 427 против 2 788 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 426 985 случаев заражения.

Число умерших за сутки возросло на 12 против 11 днем ранее, до 48 240. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 722, до 3 227 579.

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