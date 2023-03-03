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НОВОСТИ

Прокуратура выделила структуру для военных объединенной группировки войск РФ

13:05 03.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуратура выделила в отдельную структуру военную прокуратуру объединенной группировки войск (сил) РФ, которая занимается вопросами военнослужащих подразделений этого объединения. Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы Максим Иванов, который взаимодействует с новой военной прокуратурой по вопросу задержки выплат уральским военным.

«В зависимости от того, в каком подразделении служит солдат, к такой прокуратуре и идут обращения. Если подразделение относится к Центральному или Южному военным округам, то в окружные прокуратуры. Прокуратура объединенной группировки войск занимается теми, чьи подразделения относятся к ней», — сказал он. Согласно данным ЕГРЮЛ, дата регистрации юрлица новой военной прокуратуры — 1 ноября 2022 года.

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