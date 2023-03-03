Ростех начал поставки пробирок для забора крови российским медцентрам
12:51 03.03.2023
В российские медицинские центры и лаборатории начались поставки вакуумных пробирок для забора крови отечественного производства, сообщили в пресс-службе Госкорпорации Ростех. Их выпуск налажен в балашихинском Научно-исследовательском инженерном институте (НИИИ). Предприятие планирует в текущем году произвести до 40 млн пробирок, а в 2024 году нарастить их выпуск до 70 млн штук. Это позволит снизить необходимость поставок этой продукции из-за рубежа и обеспечить безопасность системы здравоохранения.
Анализы на основе венозной крови самые точные, а потому самые массовые. Вакуумные пробирки созданы для безопасного забора биоматериала, его транспортировки и хранения, без них невозможно получить точный результат исследования. Первые партии товара направлены в медицинские учреждения Москвы. Запросы на продукцию поступают также из Екатеринбурга, Челябинска, Брянской, Курганской областей, Краснодарского и Алтайского края и других регионов страны.
Работа на НИИИ ведется в 2 смены, в каждую из которых производится 40 тысяч пробирок. НИИИ выпускает 52 типа пробирок для всех основных анализов крови. Медизделия позволяют получить наиболее точные результаты исследования, в них удобно перевозить, хранить и замораживать образцы. Их использование сводит к минимуму риск заражения медиков или пациентов во время взятия крови.
Пробирки проходят проверку по 12 различным параметрам в специальной лаборатории, осуществляющей подготовку реагентов и экспертную проверку готовой продукции. Производство пробирок на НИИИ осуществляется при поддержке Фонда развития промышленности. Инвестиции в проект составили 436 млн рублей, из них 345 млн рублей выделены ФРП.
НОВОСТИ
- 12:32 03.03.2023
- Собянин: Время ожидания поездов на станциях БКЛ метро сокращено почти вдвое
- 12:32 03.03.2023
- Отмена ЕГЭ не обсуждается из-за перехода на новую систему образования — Рособрнадзор
- 12:20 03.03.2023
- ФСБ РФ опубликовало видео с расстрелянными украинской ДРГ жителями Брянщины
- 12:18 03.03.2023
- Россияне отложили на пенсию от СберНПРФ 2,4 миллиарда рублей в 2022 году
- 12:05 03.03.2023
- Пригожин призвал Зеленского дать воюющим в ВСУ "старикам и детям" покинуть Артемовск
- 12:00 03.03.2023
- В России выявили 14 516 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 03.03.2023
- Россия поставила Пакистану 50 тыс. тонн пшеницы
- 11:20 03.03.2023
- РФ не будет полагаться на Запад в энергетике и не даст ему «взрывать газопроводы» — Лавров
- 11:05 03.03.2023
- В нападении на Брянскую область участвовали две украинские диверсионные группы — власти
- 11:00 03.03.2023
- Российская промышленность показывает оптимизм - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать