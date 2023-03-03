Белорусский суд приговорил нобелевского лауреата Беляцкого к 10 годам заключения

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд Ленинского района Минска в пятницу признал нобелевского лауреата, руководителя незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого виновным в инкриминируемых ему преступлениях и приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.

Как передает из зала заседаний корр. ТАСС, проходившие с Беляцким по делу представители «Весны» Валентин Стефанович и Владимир Лабкович осуждены на 9 и 7 лет заключения в колонии соответственно. Находящемуся за пределами Белоруссии Дмитрию Соловьеву, дело которого рассматривалось в порядке специального производства, определено наказание в виде 8 лет лишения свободы.