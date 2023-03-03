ВСУ обстреливают Энергодар, рядом с Запорожской АЭС произошло не менее 7 взрывов — Рогов

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные обстреливают Энергодар, в районе промзоны недалеко от Запорожской АЭС произошло не менее семи взрывов. Об этом сообщил в пятницу в соцсети председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В городе энергетиков, в котором расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, слышны взрывы. Звуки прилетов (не менее семи) наиболее громко были слышны горожанам в районе промзоны, расположенной недалеко от ЗАЭС», — написал Рогов.