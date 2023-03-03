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Цена газа в Европе опустилась ниже $500 за 1 тыс. кубометров

15:32 03.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе на биржевых торгах опустилась ниже $500 за 1 тыс. куб. м впервые с 23 августа 2021 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение цены за день составляет 3%.

Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $496,7 за 1 тыс. куб. м, или 45,255 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).

Снижение цены газа происходит на фоне достаточно теплой погоды в регионе в текущем отопительном сезоне, несмотря на некоторое похолодание на этой и следующей неделе.

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