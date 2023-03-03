Запад направляет на Украину оружие, которое «нужно было еще вчера» — СМИ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО обещает Украине оружие, но поставки занимают длительное время, а передаваемая военная техника является морально устаревшей. Об этом говорится в подкасте, размещенном в пятницу на сайте газеты «Коррьере делла сера».

Как отмечает обозреватель издания Андреа Маринелли, Запад оказывает помощь Киеву, ориентируясь на сиюминутные нужды украинских военных, и редко обеспечивает их потребности в военной технике на перспективу. Причина — в объективных логистических сложностях, при этом задержки удобны для многих стран, которые не хотят повышать уровень столкновения с Москвой.