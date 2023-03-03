В Енакиеве упал военный самолет — мэр

16:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет, упавший в Енакиеве в ДНР, был военным, местоположение катапультировавшихся летчиков пока остается неизвестным. Об этом в пятницу заявил мэр города Енакиево Роман Храменков в эфире телеканала «Россия-24».

«[Самолет] однозначно военный, но утверждать, чей он, наш или противника, мы на данный момент не можем», — сказал он. Мэр подчеркнул, что установить местоположение пилотов на данный момент проблематично. «Да, [поиски] затрудняют лесополоса и поля», — добавил он.