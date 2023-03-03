В Енакиеве упал военный самолет — мэр
16:17 03.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолет, упавший в Енакиеве в ДНР, был военным, местоположение катапультировавшихся летчиков пока остается неизвестным. Об этом в пятницу заявил мэр города Енакиево Роман Храменков в эфире телеканала «Россия-24».
«[Самолет] однозначно военный, но утверждать, чей он, наш или противника, мы на данный момент не можем», — сказал он. Мэр подчеркнул, что установить местоположение пилотов на данный момент проблематично. «Да, [поиски] затрудняют лесополоса и поля», — добавил он.
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