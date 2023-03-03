Украина может вмешаться в ситуацию в Приднестровье, если попросит Кишинев — секретарь СНБО
16:32 03.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина может рассмотреть вопрос о поддержке Молдавии в том числе военным путем в связи с ситуацией вокруг непризнанного Приднестровья, если молдавский президент Майя Санду обратится к киевским властям с такой просьбой. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов в опубликованном в пятницу интервью агентству РБК-Украина.
Данилов отметил, что, если от Санду поступит обращение с просьбой помочь в связи с ситуацией вокруг Приднестровья, в том числе военным путем, «оно может быть рассмотрено с учетом всех происходящих процессов и обстоятельств». «Тем более, мы соседи», — добавил секретарь СНБО.
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