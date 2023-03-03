Сербское оборонное предприятие опровергло информацию о поставках ракет Украине
17:40 03.03.2023 Источник: Газета.Ru
Сербское оборонное предприятие «Крушик» проверило и опровергло «документы», которые прилагались к сообщениям о предполагаемой продаже оружия Украине. Об этом сообщило его руководство на сайте предприятия.
Руководство «Крушика» назвало «недостоверной информацию» о том, что компания поставляла Киеву 122-миллиметровые ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Как утверждает руководство, продажи на украинский рынок не осуществлялись, «также вообще не были заключены договоры об указанных количествах и кодификации».
«Отмечаем, что все «дело» в СМИ построено на использовании неполной и не связанной информации, которую пытаются крайне злонамеренным способом поставить в негативный контекст, для чего опубликованы части документа на нашем бланке и сертификата конечного пользователя», — сказано в заявлении руководства.
В тексте также говорится, что компания не заключала договор о поставках с турецкой Arca Savunma Sanayi Ticaret Limited, которая значится в украинском сертификате конечного пользователя как импортер.
Руководство также заверило, что после начала конфликта на Украине ни одна мина или ракета производства «Крушика» не была продана конечному пользователю — одной из сторон этого конфликта. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 18:49 03.03.2023
- Мэр Собянин: В Зеленограде открываются десятки новых высокотехнологичных предприятий
- 17:51 03.03.2023
- Мэр Собянин: Реконструкция пригородного вокзала Крюково будущего МЦД-3 закончится в этом году
- 17:12 03.03.2023
- Экс-советник Пентагона рассказал о тайной операции ЦРУ на Украине
- 17:00 03.03.2023
- Число жалоб на коллекторов выросло на 20% в 2022 г., административных дел на них — на 40%
- 16:32 03.03.2023
- Украина может вмешаться в ситуацию в Приднестровье, если попросит Кишинев — секретарь СНБО
- 16:17 03.03.2023
- В Енакиеве упал военный самолет — мэр
- 16:00 03.03.2023
- Запад направляет на Украину оружие, которое «нужно было еще вчера» — СМИ
- 15:32 03.03.2023
- Цена газа в Европе опустилась ниже $500 за 1 тыс. кубометров
- 15:12 03.03.2023
- В компаниях РФ, срывающих гособоронзаказ в условиях военного положения, будет вводиться внешнее управление — указ Путина
- 15:00 03.03.2023
- Минпросвещения РФ предлагает обязать школы закрепить требования к школьной форме
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать