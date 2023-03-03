Сербское оборонное предприятие опровергло информацию о поставках ракет Украине

17:40 Источник: Газета.Ru

Сербское оборонное предприятие «Крушик» проверило и опровергло «документы», которые прилагались к сообщениям о предполагаемой продаже оружия Украине. Об этом сообщило его руководство на сайте предприятия.

Руководство «Крушика» назвало «недостоверной информацию» о том, что компания поставляла Киеву 122-миллиметровые ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Как утверждает руководство, продажи на украинский рынок не осуществлялись, «также вообще не были заключены договоры об указанных количествах и кодификации».

«Отмечаем, что все «дело» в СМИ построено на использовании неполной и не связанной информации, которую пытаются крайне злонамеренным способом поставить в негативный контекст, для чего опубликованы части документа на нашем бланке и сертификата конечного пользователя», — сказано в заявлении руководства.

В тексте также говорится, что компания не заключала договор о поставках с турецкой Arca Savunma Sanayi Ticaret Limited, которая значится в украинском сертификате конечного пользователя как импортер.

Руководство также заверило, что после начала конфликта на Украине ни одна мина или ракета производства «Крушика» не была продана конечному пользователю — одной из сторон этого конфликта. Газета.Ru