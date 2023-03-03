Мэр Собянин: Реконструкция пригородного вокзала Крюково будущего МЦД-3 закончится в этом году

17:51

Реконструкцию пригородного вокзала Крюково, который будет действовать в составе МЦД-3 планируют завершить в нынешнем году. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, Зеленоград – один из динамично развивающихся округов мегаполиса и потому важно улучшать его транспортную доступность. Вокзал Зеленоград-Крюково будет конечной станцией нового МЦД-3.

По плану это будет трехуровневый транспортно-пересадочный узел (ТПУ), построенный по уникальному проекту. Схему остановок наземного транспорта у пригородного вокзала организуют так, чтобы пассажиры могли пересаживаться с поезда на автобусы максимально быстро, всего за три минуты.

Сейчас в Зеленограде создается и модернизируется инфраструктура для отдыха и занятий спортом. «Уже в апреле откроется новый спорткомплекс «Спутник Арена» с бассейном, футбольным полем и легкоатлетическим ядром. Здесь будут тренироваться воспитанники спортивных школ. В свободное от секций время спортцентр смогут посещать все желающие», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Ожидается, что открытие третьего Московского центрального диаметра даст мощный импульс развитию Зеленоградского административного округа.