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Мэр Собянин: Реконструкция пригородного вокзала Крюково будущего МЦД-3 закончится в этом году

17:51 03.03.2023

Реконструкцию пригородного вокзала Крюково, который будет действовать в составе МЦД-3 планируют завершить в нынешнем году. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, Зеленоград – один из динамично развивающихся округов мегаполиса и потому важно улучшать его транспортную доступность. Вокзал Зеленоград-Крюково будет конечной станцией нового МЦД-3. 

По плану это будет трехуровневый транспортно-пересадочный узел (ТПУ), построенный по уникальному проекту. Схему остановок наземного транспорта у пригородного вокзала организуют так, чтобы пассажиры могли пересаживаться с поезда на автобусы максимально быстро, всего за три минуты. 

Сейчас в Зеленограде создается и модернизируется инфраструктура для отдыха и занятий спортом. «Уже в апреле откроется новый спорткомплекс «Спутник Арена» с бассейном, футбольным полем и легкоатлетическим ядром. Здесь будут тренироваться воспитанники спортивных школ. В свободное от секций время спортцентр смогут посещать все желающие», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Ожидается, что открытие третьего Московского центрального диаметра даст мощный импульс развитию Зеленоградского административного округа.

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