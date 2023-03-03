Мэр Собянин: Реконструкция пригородного вокзала Крюково будущего МЦД-3 закончится в этом году
17:51 03.03.2023
Реконструкцию пригородного вокзала Крюково, который будет действовать в составе МЦД-3 планируют завершить в нынешнем году. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, Зеленоград – один из динамично развивающихся округов мегаполиса и потому важно улучшать его транспортную доступность. Вокзал Зеленоград-Крюково будет конечной станцией нового МЦД-3.
По плану это будет трехуровневый транспортно-пересадочный узел (ТПУ), построенный по уникальному проекту. Схему остановок наземного транспорта у пригородного вокзала организуют так, чтобы пассажиры могли пересаживаться с поезда на автобусы максимально быстро, всего за три минуты.
Сейчас в Зеленограде создается и модернизируется инфраструктура для отдыха и занятий спортом. «Уже в апреле откроется новый спорткомплекс «Спутник Арена» с бассейном, футбольным полем и легкоатлетическим ядром. Здесь будут тренироваться воспитанники спортивных школ. В свободное от секций время спортцентр смогут посещать все желающие», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Ожидается, что открытие третьего Московского центрального диаметра даст мощный импульс развитию Зеленоградского административного округа.
НОВОСТИ
- 18:49 03.03.2023
- Мэр Собянин: В Зеленограде открываются десятки новых высокотехнологичных предприятий
- 17:40 03.03.2023
- Сербское оборонное предприятие опровергло информацию о поставках ракет Украине
- 17:12 03.03.2023
- Экс-советник Пентагона рассказал о тайной операции ЦРУ на Украине
- 17:00 03.03.2023
- Число жалоб на коллекторов выросло на 20% в 2022 г., административных дел на них — на 40%
- 16:32 03.03.2023
- Украина может вмешаться в ситуацию в Приднестровье, если попросит Кишинев — секретарь СНБО
- 16:17 03.03.2023
- В Енакиеве упал военный самолет — мэр
- 16:00 03.03.2023
- Запад направляет на Украину оружие, которое «нужно было еще вчера» — СМИ
- 15:32 03.03.2023
- Цена газа в Европе опустилась ниже $500 за 1 тыс. кубометров
- 15:12 03.03.2023
- В компаниях РФ, срывающих гособоронзаказ в условиях военного положения, будет вводиться внешнее управление — указ Путина
- 15:00 03.03.2023
- Минпросвещения РФ предлагает обязать школы закрепить требования к школьной форме
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать