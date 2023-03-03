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Конгрессвумен США: Больше никаких денег Украине...

19:45 03.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США должны прекратить оказывать военную и финансовую помощь Украине и добиваться установления мира в этой стране, а не продолжения конфликта. Такое мнение выразила в пятницу член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин (республиканка, от штата Джорджия), выступая на Конференции консервативных политических действий.«Больше никаких денег Украине. Этой стране нужен мир, а не война», — сказала она.

Грин также обвинила украинского президента Владимира Зеленского в том, что он стремится привлечь американцев к боевым действиям против России. «Зеленский хочет, чтобы наши сыновья и дочери отправлялись умирать на Украину. Я прямо сейчас на камеру обращаюсь к Зеленскому: руки прочь от наших сыновей и дочерей, они не будут умирать там», — добавила она.

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