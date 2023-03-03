Молдавия собирается пересмотреть свои решения по санкциям против ПФ в пользу их принятия

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавия планирует в ближайшее время присоединиться к большинству ограничительных мер, которые ЕС ввел против России. Об этом в пятницу заявил журналистам вице-премьер-министр — министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску.

«Наш уровень присоединения к санкциям ЕС [против РФ] в ближайшее время значительно вырастет. <…> В эти дни мы переоцениваем ряд принятых решений и в ближайшее время представим детали», — ответил он на вопрос о причинах неприсоединения ко всем ограничениям ЕС, которые введены против России.

По его словам, ранее Кишинев и Брюссель договорились, что Молдавия не сразу присоединятся к ограничительным мерам. Этот механизм в настоящий момент пересматривают, разрабатывают новые нормативные акты для учреждений, объяснил Попеску.