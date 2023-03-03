Молдавия собирается пересмотреть свои решения по санкциям против ПФ в пользу их принятия
20:10 03.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Наш уровень присоединения к санкциям ЕС [против РФ] в ближайшее время значительно вырастет. <…> В эти дни мы переоцениваем ряд принятых решений и в ближайшее время представим детали», — ответил он на вопрос о причинах неприсоединения ко всем ограничениям ЕС, которые введены против России.
По его словам, ранее Кишинев и Брюссель договорились, что Молдавия не сразу присоединятся к ограничительным мерам. Этот механизм в настоящий момент пересматривают, разрабатывают новые нормативные акты для учреждений, объяснил Попеску.
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