США направляют на Украину военную технику еще на 400 млн долл

20:47 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты выделили Украине новый, 33-й по счету, пакет военной помощи на сумму порядка 400 млн долларов. Об этом объявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как говорится в распространенном пресс-службой Госдепартамента США от его имени письменном заявлении, в этот пакет входят, в частности, боеприпасы для РСЗО HIMARS («Хаймарс») и гаубиц, боекомплекты для БМП Bradley («Брэдли») и понтонные переправы.