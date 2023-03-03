США направляют на Украину военную технику еще на 400 млн долл
20:47 03.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как говорится в распространенном пресс-службой Госдепартамента США от его имени письменном заявлении, в этот пакет входят, в частности, боеприпасы для РСЗО HIMARS («Хаймарс») и гаубиц, боекомплекты для БМП Bradley («Брэдли») и понтонные переправы.
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