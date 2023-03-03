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НОВОСТИ

США направляют на Украину военную технику еще на 400 млн долл

20:47 03.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты выделили Украине новый, 33-й по счету, пакет военной помощи на сумму порядка 400 млн долларов. Об этом объявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как говорится в распространенном пресс-службой Госдепартамента США от его имени письменном заявлении, в этот пакет входят, в частности, боеприпасы для РСЗО HIMARS («Хаймарс») и гаубиц, боекомплекты для БМП Bradley («Брэдли») и понтонные переправы.

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