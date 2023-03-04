Объявлены победители Национальной технологической олимпиады по профилю «Искусственный интеллект»
09:10 04.03.2023
В этом году в профиле зарегистрировалось 6150 учеников 8–11 классов из России и других стран — он стал самым популярным из 39 направлений олимпиады. В финал вышли более 100 старшеклассников из 27 регионов нашей страны и Казахстана. Регионами-рекордсменами по количеству финалистов стали Санкт-Петербург (25 человек), Москва (17) и Удмуртия (10). Площадкой для проведения заключительного тура соревнований стала Высшая школа экономики.
На протяжении четырех финальных дней испытаний ребята создавали мультимодальные модели, способные работать как с текстом, так и с видео. В итоге финалисты разработали алгоритм, который анализирует видео и отвечает на вопросы по его содержанию. Финалисты также прошли индивидуальный предметный тур по математике и информатике.
В индивидуальном зачете отмечены 17 призеров и 8 победителей олимпиады. Все они получат преференции при поступлении в ведущие вузы России. Это зачисление на профильные направления без вступительных экзаменов или 100 баллов за ЕГЭ по профильному предмету, а также приглашение на оплачиваемую стажировку в Сбер и компании-партнёры по направлению «Машинное обучение». Кроме того, все победители и призеры стали обладателями новых умных колонок SberBoom и SberBoom Mini с виртуальными ассистентами Салют, портативных аккумуляторов, экшн-камер и наушников.
В командном зачете победу одержали пять команд — их наградили денежными сертификатами на образование от 250 000 до 650 000 рублей. В этом году общий призовой фонд профиля «Искусственный интеллект» превысил 4 млн рублей. Также организаторы учредили пять спецноминаций, победители в которых получили ТВ-приставки SberBox с виртуальными ассистентами Салют.
Больше всего победителей и призеров в сезоне 2023 года из Иркутска, Москвы и Московской области, Новосибирска и Владивостока. Впервые за четыре года проведения профиля, два места призёров заняли девушки.
«Сегодня технология искусственного интеллекта во многом та технология, которая определит будущее нашей страны, – отметил Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка. – Именно поэтому этот профиль в олимпиаде — одно из самых сложных и вместе с тем самых перспективных направлений. В этом году в нем зарегистрировалось более 6 тысяч ребят. Сегодняшние победители прошли суровый отбор и вновь поразили нас оригинальными подходами к решению задач и совсем не школьным мастерством. Мы видим, как для старшеклассников из различных регионов такие олимпиады становятся "путевкой в профессию": ребята соревнуются с лучшими, прокачивают свои навыки в конкурентной среде. Мы в Сбере уделяем огромное внимание искусственному интеллекту и нам есть чем поделиться со студентами. Такие ребята – будущее нашей страны. Именно поэтому мы поддерживаем и сами соревнования, и их участников, которые планируют связать свою жизнь с IT. Это важно и для Сбера, и для страны в целом: нам нужны сильнейшие специалисты в новых профессиях, связанных с искусственным интеллектом, которые формируются прямо сейчас, на наших глазах».
8 победителей в индивидуальном зачете:
Максим Герасимов (Чебоксары), Арсений Шахматов (Челябинск), Кирилл Алметов (Зеленоградск), Владимир Яременко (Сургут), Артём Селезнев (Московская область, Мытищи), Эдуард Фиолетов (Санкт-Петербург), Владимир Воробьев (Москва), Максим Кузнецов (Москва).
17 призеров в индивидуальном зачете:
Назарий Карпов (Владивосток), Даниил Зиновьев (Рязань), Андрей Белый (Ижевск), Дмитрий Купряков (Иркутск), Андрей Шахматов (Московская область, Балашиха), Ильдар Хамаганов (Иркутск), Иван Жовтый (Иркутск), Семён Сахаровский (Владивосток), Таисия Чегодаева (Санкт-Петербург), Ярослав Степанов (Иркутск), Александр Катьянов (Новосибирск), Алексей Шатурный (Москва), Никита Мокийчук (Новосибирск), Илья Гринюк (Московская область, Балашиха), Никита Ильтяков (Новосибирск), Руслан Косолапов (Москва), Елизавета Архангельская (Владивосток).
Победители в командном зачете:
I место: Максима Герасимова (Чебоксары) и Арсения Шахматова (Челябинск)
II место: Кирилла Алметова (Зеленоградск) и Владимира Яременко (Сургут)
III место: Артем Селезнев (Московская область, Мытищи) и Эдуард Фиолетов (Санкт-Петербург)
IV место: Даниила Зиновьева (Рязань) и Назария Карпова (Владивосток)
V место: Владимира Воробьева (Москва) и Максима Кузнецова (Москва).
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