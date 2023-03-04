Число экстремистских преступлений в РФ выросло почти на 160% - МВД
09:30 04.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В январе 2023 года зарегистрировано 157 преступлений террористического характера, что на 12,1% больше, чем годом ранее, и 134 преступления экстремистской направленности, что на 157,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года», — сказано в материалах.
В январе прошлого года зарегистрировано 52 преступления экстремистской направленности (на 15,6%, больше, чем в 2021 году), в январе 2021 года — 45 (на 27,4% меньше, чем в 2020 году), в январе 2020 — 62 (на более 77% больше, чем в 2019 году) и в 2019 году — 35 (на 60,2% меньше, чем в 2018 году).
Большинство экстремистских преступлений совершается в интернете. В октябре прошлого года генеральный прокурор России Игорь Краснов отмечал, что экстремистские действия в интернете все чаще выражаются в призывах к насилию, особую остроту это приобрело после начала специальной военной операции.
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