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НОВОСТИ

Между позициями сил РФ и частями ВСУ под Кременной исчезли серые зоны - Марочко

10:50 04.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Серые зоны практически исчезли между позициями российских сил и подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые ведут боевые действия под городом Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом ТАСС в субботу сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Южнее населенного пункта Кременная между нашими позициями и позициями противника не осталось так называемых серых зон. В некоторых районах расстояние до противника составляет порядка 40 метров», — сказал он.

Марочко отметил, что на некоторых участках фронта военные РФ могут «вести диалог с украинскими боевиками без средств связи».

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