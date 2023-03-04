Между позициями сил РФ и частями ВСУ под Кременной исчезли серые зоны - Марочко
10:50 04.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Южнее населенного пункта Кременная между нашими позициями и позициями противника не осталось так называемых серых зон. В некоторых районах расстояние до противника составляет порядка 40 метров», — сказал он.
Марочко отметил, что на некоторых участках фронта военные РФ могут «вести диалог с украинскими боевиками без средств связи».
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