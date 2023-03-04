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НОВОСТИ

В Австралии проходят акции против военной помощи Украине

11:00 04.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акции в поддержку России и против военной помощи Украине проходят в субботу в крупнейших городах Австралии. Как передает корр. ТАСС, в Сиднее мероприятие по традиции проходит под стенами генерального консульства РФ.

Соотечественники и австралийцы пришли на Фуллертон стрит, где расположено здание консульства, с российскими флагами и лозунгами, призывающими прекратить войну с Россией и убрать силы НАТО от ее границ. Как рассказали ТАСС участники, ставшие уже традиционными акции в поддержку РФ проводятся в Сиднее для того, чтобы «русские люди знали, что они не одни и многие австралийцы поддерживают отважных солдат, сражающихся за свободу». «Мы против поддержки правительством [Австралии] НАТО и США, которые поставляют оружие и используют Украину для противостояния с Россией», — сообщил один из демонстрантов, подчеркнув, что австралийские граждане не хотят и не должны оплачивать «военные амбиции Соединенных Штатов».


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