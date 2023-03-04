В Австралии проходят акции против военной помощи Украине
11:00 04.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соотечественники и австралийцы пришли на Фуллертон стрит, где расположено здание консульства, с российскими флагами и лозунгами, призывающими прекратить войну с Россией и убрать силы НАТО от ее границ. Как рассказали ТАСС участники, ставшие уже традиционными акции в поддержку РФ проводятся в Сиднее для того, чтобы «русские люди знали, что они не одни и многие австралийцы поддерживают отважных солдат, сражающихся за свободу». «Мы против поддержки правительством [Австралии] НАТО и США, которые поставляют оружие и используют Украину для противостояния с Россией», — сообщил один из демонстрантов, подчеркнув, что австралийские граждане не хотят и не должны оплачивать «военные амбиции Соединенных Штатов».
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